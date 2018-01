Assad-Beraterin: Türkische Offensive auf Afrin geschieht mit amerikanischer Unterstützung

Laut der politischen Beraterin des syrischen Präsidenten sei die türkische Militäroffensive auf die Stadt Afrin ohne das grüne Licht und die Unterstützung der USA nicht möglich gewesen.

Wie die politische Beraterin von Baschar Assad, Bouthaina Schaaban, in ihrem gestrigen Gespräch mit Vertretern des chinesischen Außenministeriums in Damaskus bekannt gab, ergänzen die militärischen Aggressionen der Türkei die US-amerikanische Entscheidung, illegale Kräfte an der syrischen Grenze ins Leben zu rufen. Dies geht aus einem Bericht der syrische Nachrichtenagentur SANA hervor.

„Ziel der USA sei es, den Krieg hinauszuzögern sowie den Weg für eine politische Lösung der Krise zu versperren“, so Schaaban. Sie sagte, man strebe eine fortdauernde Niederschlagung Syriens an.

Der Leiter der chinesischen Delegation und stellvertretende Außenminister Chinas in westasiatischen und nordafrikanischen…..