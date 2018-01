15 Staaten, die McDonalds aus ihrem Land verbannt haben

©ferdyboy/Shutterstock.com

Wir schreiben das Jahr 2018, die ganze Welt wird von einem goldenen M beherrscht. Die ganze Welt? Nein, ein paar unbeugsame Länder leisten erbitterten Widerstand.

Kein Fast-Food-Konzern der Welt macht so viel Umsatz wie McDonalds. Fast 25 Milliarden US-Dollar waren es 2016. Das Netzwerk aus Big Macs ist weltumspannend – mit ein paar interessanten Ausnahmen. Manche davon sind schlicht politisch bedingt, andere haben kuriosere Gründe. Hier sind – in alphabetischer Reihenfolge – alle Länder, in denen ihr keinen einzigen McDonalds findet.

Barbados

1996 eröffnete die erste McDonalds-Filiale auf der Karibikinsel unweit der…..