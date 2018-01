Die Propaganda der Verbrecher in ARD und ZDF ver­schweigt, verharmlost und verherrlicht nicht nur islam­is­ti­sche Terroristen in Syrien, sondern skandalisiert seit Beginn des Krieges den Kampf der syrischen Regierung gegen Terror und Vertreibung. Dank der militärischen Hilfe Russlands und des Iran konnte Ost-Aleppo im Dezember 2016 von islamistischen Terroristen befreit werden. Seit dem sind laut offiziellen Zahlen des UNHCR 800.000 Flüchtlinge in die Stadt zurück­gekehrt.

