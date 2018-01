Die schwedische Regierung verschickt beinahe fünf Millionen Exemplare eines Krisenleitfadens an die Bevölkerung. Darin wird den Menschen das richtige Verhalten im Kriegsfall, aber auch bei Cyber- und Terrorangriffen erklärt. Natürlich wird auch Russland als eine potentielle Bedrohung für die schwedische Bevölkerung eingestuft. An verschiedenen Stellen im In- und Ausland scheint es ein verstärktes Interesse zu geben, dass sich Schweden und Russland politisch voneinander entfernen.

