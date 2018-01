Russland klagt gegen USA

USA Russland Fahnen-Bild kremlin.ru

Russland hat seine Vorbereitungen zur Einreichung einer Klage gegen die USA wegen der Beschlagnahme russischen Eigentums abgeschlossen, erklärte Außenminister Lawrow auf seiner jährlichen Pressekonferenz am Dienstag.

„Ich habe hier einen beispiellosen Vorfall erwähnt, die Beschlagnahmung des russischen diplomatischen Eigentums. Wir führen jetzt ein Gerichtsverfahren durch, die Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen“.

Am 2. September haben die US-Behörden das russische Generalkonsulat in San Francisco, eine Handelsmission in Washington und eine Handelsniederlassung in New York, geschlossen. Die Räume Letzterer waren gepachtet, die beiden ersten….