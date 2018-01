Erdogan fühlt sich von Trump hintergangen und fordert Nato-Beistand – gegen USA

Die Türkei geht hinsichtlich einer kurdischen Streitkraft im Norden Syriens weiter auf Konfrontationskurs mit den USA. Die Nato müsse nun Haltung zeigen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vor Abgeordneten seiner AKP: „Hey Nato! Ihr seid verpflichtet, euch gegen jene zu stellen, die Grenzen eurer Mitglieder belästigen und verletzen.“ Bereits zuvor hatte Erdogan angekündigt, die Grenztruppe zu zerstören, bevor sie aufgebaut sei.

In den kommenden Tagen will er den Angriff auf eine kurdische Enklave befehlen. Erdogan teilte mit, dass er nicht vorhabe, US-Präsident Donald Trump für ein Gespräch über die Grenztruppe anzurufen. „Wir sprachen bereits über das Thema“, sagte er der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge. „Er (Trump) sagte, er werde sich wieder bei mir melden. Ich werde ihn nicht anrufen, solange er sich nicht wieder bei mir meldet.“

Assad warnt Türkei vor Angriff auf Kurden

Die syrischen Kurden erhalten Unterstützung von unerwarteter Seite. Syriens Präsident, Bashar al-Assad, hat der kurdischen Bevölkerung von Syrien Unterstützung im Kampf gegen türkische Invasoren versprochen. Kurdische Kämpfer aus anderen Teilen des Landes konnten in den vergangenen Tagen Gebiete der Regierungsarmee nach Afrin passieren und Waffen verlegen. Ein syrischer Soldat und ein kurdischer YPG-Kämpfer umarmten sich an einem Checkpoint – diese symbolträchtige Geste verstärkte in Syrien und in den Kurden-Gebieten die Hoffnung auf Frieden.