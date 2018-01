Bitcoin: Wie ein einzelner Investor den Kurs in 2 Monaten von 150 auf 1000 Dollar manipulierte

Forscher fanden heraus, dass ein einzelner Akteur offensichtlich hinter mehreren Konten stand, die Bitcoins im Wert von mehreren Millionen Dollar kauften und den Wechselkurs innerhalb von zwei Monaten von 150 auf 1.000 Dollar steuerten.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Zeitschrift „Journal of Monetary Economics“ untersuchte ein Forscherteam die Auswirkungen betrügerischer Aktivitäten, die 2013 an der Bitcoin-Währung stattfanden und stellte fest, dass ein einzelner Investor „wahrscheinlich“ hinter einem massiven Anstieg de……

….passend dazu…..

Florian Homm spricht Klartext: Was hinter dem Bitcoin-Absturz steckt