Uninteressant für unsere Medien?!

Nein, das ist keine Nawalny-Demo in Moskau mit vielen „Hunderten“ auf der Straße.

„Libertat“! – „Freiheit der politischen Gefangenen!“ in Bilbao, Spanien.

Uninteressant für den Gniffke-Trupp und das ZDF.

Die Demo fand am 13.01.2018 statt. 95.000 Menschen nahmen daran teil. Wer da von einer Untergrund-Organisation im Baskenland schwätzt, soll sich diese Masse an Untergründlern anschauen. Quelle:1,2,3



Der Vollständigkeit halber: Am 11.11.2017 gab es unter dem gleichen Motto eine Demo in Barcelona, daran nahmen 750.000 Menschen teil. Auch das wurde von den ÖR „übersehen“.

Das heißt: Wir haben keine Ahnung, was in Spanien passiert, weil die DE-Wertemedien so etwas selektiv und bewusst auslassen.

Selektive alternative Fakten.

Russland und das Maidan-Land machen dabei keine Ausnahme: Wobei Russland natürlich die Achse des Bösen ist und das Maidan-Land, seit Timoschenko nicht die blauen Flecken der Kamera zeigt, zur Achse des Guten gehört.

Hier das Video zum Barcelona-Marsch der 750.000…..