Großbritannien: Menschenrechtsgruppen gegen bevorstehenden Besuch des saudischen Kronprinzen

Britische Menschenrechtsorganisationen haben die Regierung in London aufgefordert, den Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman in Großbritannien, aufgrund seiner Verbrechen an seinen Gegnern, abzusagen.

In einem gemeinsamen Brief dieser Organisationen, der gestern dem Büro der britischen Premierministerin Theresa May übergeben wurde, heißt es: „Der saudische Kronprinz ist verantwortlich für die in seinem Land begangenen Verbrechen gegen Aktivisten, darunter Inhaftierung, Folter, Erzwungenes Verschwinden, und Hinrichtung.“

In einem weiteren Teil dieses Briefes ist unterstrichen worden: „Er ist……