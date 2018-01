Was ist „Aufgewacht“ und wer definiert es?

Hallo meine Lieben, durch die neuen Wellen von Energie erwachen täglich mehr Menschen und starten ihre Reise auf der Suche nach ihren Antworten. Natürlich hat jeder eine eigene Vorstellung von „erwachen“ oder es von irgendwelchen komischen Menschen gehört, oft verknüpfen es viele Menschen mit ihrem Glaubenssystem und versuchen dieses leider oft anderen zu erklären oder andere machen eine Religion oder Wissenschaft daraus. Furchtbar, ihr könnt dies eigentlich nur für euch Selbst definieren.

Hier ein Versuch meine Sicht, auf dieses mysteriöse „aufwachen“ auch grade in dieser Zeit und dem Jahr welches vor uns liegt es zu erklären, dieser Satz beschreibt es in kürze, was ich dann noch ein wenig mit unterschiedlichen Inhalten und meinen Erfahrungen versuche dir liebe Leserin darzulegen:……