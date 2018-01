Der saudische Völkermord im Jemen, auch dank deutscher Waffenhilfe von Rheinmetall möglich! Jemen, Palästina, Ägypten, wir sind überall dabei!

Neben dem Cholera-Ausbruch leiden mindestens 3 Millionen Kinder im Jemen an Unterernährung infolge des aktuellen Konflikts

Der Jemen, der bereits von einem dreijährigen Krieg heimgesucht wurde, läuft Gefahr, 2018 in eine Hungersnot zu geraten, wenn die Kämpfe weiterhin die Importe von Nahrungsmittelhilfe stören, warnten die Hilfsorganisationen.

Im schlimmsten Fall droht der vom Krieg zerrissenen Nation „Hungersnot“, wenn die Importe durch die beiden Häfen am Roten Meer längerfristig und erheblich gestört werden, sagte eine spezialisierte US-Agentur.

Im Juli 2018 werden voraussichtlich mehr Menschen hungern als im gleichen Monat des Vorjahres, fügte das Hunger-Frühwarnsystem-Netzwerk in seiner neuesten Analyse hinzu, die sich auf den voraussichtlichen Nahrungsmittelbedarf für Juli konzentriert.

Eine saudi-geführte Militärkoalition, die gegen die iranisch unterstützte Houthi-Bewegung kämpft, hatte Anfang November wichtige Häfen geschlossen, Hodeidah, der Haupteintrittspunkt des Landes für Nahrungsmittel und humanitäre Hilfsgüter, und Saleef.

Die von den USA unterstützte Koalition wirft dem Iran vor, über Hodeidah Waffen an seine Houthi-Verbündeten zu schicken. Mehr als 10.000 Menschen sind bei dem Konflikt ums Leben gekommen.

Der Jemen, ein Land mit 28 Millionen Einwohnern, importiert mehr als 85 Prozent seiner Nahrungsmittel und Medikamente.

Die Häfen sind vorübergehend für 30 Tage wieder geöffnet, und Krane sind am Montag eingetroffen, um den Hilfsfluss zu unterstützen, aber es ist unklar, ob sie so bleiben werden, sagte Stephen Anderson, Jemen Country Director für das Welternährungsprogramm (WFP).

Wenn die Häfen wieder eingeschränkt werden, könnten wir einen katastrophalen Verlust an Menschenleben erleiden, wenn wir keine Vorräte an die Menschen liefern können“, sagte er den Reuters von Hodeidah am Montag.

Die Jemeniten stehen vor einer „extrem trostlosen Perspektive“, mit anhaltenden Konflikten, hohen Treibstoff- und Nahrungsmittelpreisen und Krankheitssorgen wie dem Ausbruch der Cholera und der Ausbreitung der Diphtherie, fügte Anderson hinzu.

Die Unterbrechung des Zugangs für humanitäre Hilfe würde das, was die Vereinten Nationen bereits als die schlimmste humanitäre Krise der Welt bezeichnen, noch verschärfen, sagte Rosanne Marchesich, Leiterin eines in Rom ansässigen Notfallteams bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).

Im Jahr 2017 galten 17 Millionen Jemeniten oder etwa zwei Drittel der Bevölkerung als hungrig, wobei 6,8 Millionen Menschen sofortige, angemessene und nachhaltige Nahrungsmittelhilfe benötigten, sagte das WFP.

Die Zahlen sind auf 8,4 Millionen angestiegen, die jetzt am Rande der Hungersnot stehen, fügte er hinzu.

Da 70 Prozent der Landbevölkerung von der Landwirtschaft abhängig sind, um Nahrung und Einkommen zu erhalten, ist die Aufrechterhaltung der Produktion von entscheidender Bedeutung, sagte Marchesich der FAO gegenüber Reuters.

Doch unterdurchschnittliche Niederschläge, Kämpfe und begrenzte, teure Betriebsmittel wie Düngemittel haben die Erträge nach unten gedrückt, fügte sie hinzu.

Die Jemeniten haben die Strategien zur Bewältigung der Krise erschöpft und einige verkaufen ihre Vermögenswerte für das kurzfristige Überleben, vertiefen die Armut und die Ernährungsunsicherheit, warnte sie.

