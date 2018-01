AMTLICH: Die meisten Terroristen kommen aus Afghanistan, Somalia & Syrien!

ALARM: Die Zahl der Terror-Verdächtigen in Deutschland hat sich VERFÜNFFACHT!

Monatelang wurden die Deutschen regelrecht vorgeführt:

Zunächst hieß es, dass KEINE Terroristen mit den Flüchtlingsströmen nach Europa kommen.

Doch verheerende Anschläge, auch auf dem Berliner Breitscheidplatz, haben gezeigt, dass dies eine politische Lüge war!

Und jetzt auch noch das: Erstmals liegt nun eine Aufschlüsselung darüber vor, welche Nationalität die Terror-Verdächtigem besitzen!

Zunächst: Die Zahl der Terrorverdächtigen in unserem Land hat sich 2016 – sage und schreibe – verfünffacht!

Es gab 1.200 NEUE Ermittlungen, rund……

Man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll. Weil so viel quer läuft in diesem Land, weil die Dummheit der Regierenden das Land lähmt und einen Kurs fährt, der sehenden Auges in die Katastrophe führen wird. Sammeln wir doch mal den Status Quo.