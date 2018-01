Erdogan: Werden kurdische Armee im Keim ersticken

Der türkische Staatschef, Recep Tayyip Erdogan, hat Militärkooperationen für nahe Zukunft im Norden Syriens angekündigt und zugleich erklärt, man werde die kurdische Armee im Keim ersticken.

Der türkische Staatschef forderte die Regierung in Washington auf, seine Haltung gegenüber „den kurdischen Terroristen“ transparent zu machen. Er fügte hinzu, USA und die Türkei seien zwei strategische Partner, deshalb sollen die USA an unserer Seite die…..

Die Türkei ist bereit für eine neue Operation im Norden Syriens. Präsident Recep Tayyip Erdogan kündigte an, dass türkische Militärs in den nächsten Tagen die südliche Grenze überqueren und mit Kampfhandlungen nahe der von Kurden kontrollierten Enklave Afrin beginnen werden, schreibt die Zeitung „Nesawissimaja Gaseta“ am Montag.