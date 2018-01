USA beschreiten den gesetzgeberischen Weg zum Sturz der iranischen Regierung

Am Dienstag gab es eine Abstimmung im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika über H.Res 676, eine Resolution, in der die jüngsten Proteste im Iran gelobt und die iranische Regierung verurteilt werden.

Die Resolution beinhaltet auch die Formulierung, dass das Haus „auf der Seite der Demonstranten steht“, die als „das Volk des Iran“ bezeichnet werden, was in offensichtlichem Widerspruch zur Realität suggeriert, dass alle oder die meisten Menschen im Land an den Protesten teilnehmen oder die Proteste unterstützen; die Verurteilung der iranischen Regierung (die als „Regime“ bezeichnet wird, um deutlich zu machen, dass sie als unrechtmäßig und sturzwürdig angesehen wird, wie es die „Regimes“ im Irak und in Libyen waren) wegen „schwerer Menschenrechtsverletzungen gegen das iranische Volk, erheblicher Korruption und destabilisierender Aktivitäten im Ausland“; die Trump-Administration zu…..