Einmischung „nonstop“? Neue Vorwürfe gegen Russland erhoben

Heutzutage scheinen Wahlen in Europa stets mit den Vorwürfen einer vermeintlichen russischen Einmischung einherzugehen. Auch die Präsidentschaftswahlen in Tschechien sind keine Ausnahme: Der Herausforderer des Amtsinhabers Milos Zeman, Jiri Drahos, ist von einem „Interesse russischer Geheimdienste“ an Zemans Wahlsieg überzeugt.