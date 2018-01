Gaza: Eine Suche nach seinem Martyrium“: Norman Finkelstein über die vielen Lügen, die über Gaza verewigt werden

Norman Finkelstein

Autor und Gelehrter. Sein neues Buch mit dem Titel Gaza: An Inquest into Its Martyrdom“ ist soeben erschienen. Er ist Autor zahlreicher anderer Bücher, darunter The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Human Suffering and Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel Is Is Coming to an End.

Israel steht vor einer möglichen Untersuchung der Kriegsverbrechen des Internationalen Strafgerichtshofs wegen seines Angriffs auf Gaza im Jahr 2014, bei dem mehr als 2.100 Palästinenser, darunter mehr als 500 Kinder, ums Leben kamen. Für weitere Informationen sprechen wir mit Norman Finkelstein, dem Autor des neuen Buches „Gaza: An Inquest into its Martyrdom“. Er ist Autor zahlreicher anderer Bücher, darunter „The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Human Suffering“ und „Knowing Too Much: Why the American Jewish Romance with Israel Is Is Is Is Coming to an End“.

Abschrift

Das ist eine Eilabschrift. Die Kopie darf nicht in ihrer endgültigen Form vorliegen.

Das Interview führte Amy Goodman von democracynow.org mit Norman Finkelstein hier: