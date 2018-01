Wohin wanderten Ukrainer in den letzten 4 Jahren aus

Seit 4 Jahren „kämpft“ das Maidan-Land gegen Russland

In den Medien wird uns immer gesagt, das Russland böse ist und es deshalb ein Grund ist das die Ukraine in die EU will. Warum wandern dann die meisten nach Russland aus?

Russland 4,4 Mio; Polen 1,2 Mio; Kanada 1,2 Mio; USA 940.000; Brasilien 500.000; Italien 231.000; Deutschland 230.000.

Über 8 Mio Ukrainer verließen ihr Land nach dem Putsch.

An der genauen Einwohnerzahl ist die Junta nicht interessiert: betrifft Sitzplätze in der Rada und internationale Kredite…Tote im Donbass-Bürgerkrieg will man auch nicht genau benennen. Quelle: