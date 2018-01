Iran: „Der Aufstand wird bald zusammenbrechen“

Interview mit dem Schriftsteller Amir Hassan Cheheltan

Beginnt mit den Protesten der lange erwartete „Iranische Frühling“? – „In den Augen der Gebildeten und der Mittelklasse wird das Aufbegehren zu nichts außer Blutvergießen führen“, sagt der Schriftsteller Amir Hassan Cheheltan in Teheran

Die Proteste begannen in der Provinz, aber sie haben die Hauptstadt erreicht. Dort setzen Sicherheitskräfte Tränengas gegen die Demonstranten ein: Eine Studentin auf dem Universitätsgelände, 30. Dezember 2017. Foto: DPA



Fast zwei Wochen dauern die Proteste in Iran schon an, und das Bild wird kaum klarer: Auf den Straßen treten Aufständische, Regime-Loyalisten und nun auch noch die gefürchteten Revolutionsgarden, die Pasdaran, gegeneinander an. Ist dies der „Iranische Frühling“? Kann der Aufstand das Mullah-Regime ins Wanken bringen? Der iranische Schriftsteller und Ingenieur Amir Hassan Cheheltan kommentiert die politischen Erschütterungen seines Landes seit Jahren. Seine Analyse am Telefon aus Teheran ist nüchtern, wenn auch…..