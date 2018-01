Geheimakte Flüchtlinge 2018

Viele Flüchtlinge sind »Versorgungssuchende» +++ Deutschland bleibt nicht mehr lange Land der „Deutschen“ +++ 9 unglaubliche Fakten, die Sie SO nirgendwo lesen

»Ich kann nicht verstehen, dass junge deutsche Männer an der Front in Afghanistan stehen, während junge afghanische Männer hierzulande in der Behörde auf die Bearbeitung ihres Asylersuchens warten».

(aus: Ulrich Greiner: Heimatlos)

Vorbemerkung: Ich mache nicht Flüchtlingen den Vorwurf, dass sie zu uns kommen (in so ein „Paradies“ will ja fast jeder), sondern politischen und medialen Welcomern, die diese Asylindustrie auf Kosten der Einheimischen fördern und so immer mehr Menschen zu uns locken.

Es gibt Fakten, die von Politikern gemieden werden wie der Teufel das Weihwasser oder von der Mainstreampresse nicht oder nur lückenhaft publiziert werden. Hier sind sie: