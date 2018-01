Der US-Bundesstaat will am 18.01.2018 Anthony Shore (55) exekutieren. Er wurde für schuldig befunden vier Frauen und Mädchen in der Zeit von 1986 bis 1995 ermordet zu haben. Dafür erhielt er die Todesstrafe. Anthony Shore selbst soll während seines Prozesses die Todesstrafe für sich gefordert haben.

Shore sollte bereits am 18.10.2017 hingerichtet werden, bekam jedoch einen Aufschub.

Shore scheint eine krankhafte Neigung zur Strangulation zu haben und seine Opfer wohl aus sexuellen Motiven…