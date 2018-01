DIE USA WOLLTEN DAS JA NICHT ANDERS -DNR baut militärische Kooperation mit Südossetien aus!

Nachdem die USA in die Ukraine bereits inoffiziell “lethale“ Waffen liefern und ab nun auch offiziell schwere Waffen an das ukra-faschistische Kiewer liefern wollen – hat der Premier der Volksrepublik Donezk & Anführer des anti-faschistischen Donbass-Widerstands, Alexander Sacharchenko, der Presse heute bestätigt, dass man die Zusammenarbeit mit Südossetien (und alle wissen was das bedeuten wird) im militärischen Bereich und dem Bankensektor aufbauen wollen. Dazu waren vor wenigen Tagen der südossetische Präsident und Verteidigungsminister in Donezk zu Besuch, so Sacharchenko. Alle notwendigen Dokumente der Zusammenarbeit werden dem Volksrat (Parlament) der Volksrepublik Donezk zur Diskussion & Abstimmung vorgelegt, so dass in Kürze mit der Zusammenarbeit begonnen werden kann und soll.