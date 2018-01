Das wichtigste Land, das das US-Militär erobert hat

Bild: Flickr / B Rosen CC BY-ND 2.0

Das US-Militär ist in drei Viertel der Länder dieser Welt aktiv. Aber es gibt nur ein Land, welches wirklich von Bedeutung ist und von den Militärs erobert wurde.

Ja, das US-Militär ist in der ganzen Welt im Einsatz. Aber selbst intelligente Karten wie diese vernachlässigen das eine Land, das wirklich von diesem Militär erobert wurde: die Vereinigten Staaten von Amerika.

Wenn das US-Militär mit „globaler Reichweite, globaler Macht“ prahlt, ist das kein Scherz. Wie Nick Turse in seinem neuesten Artikel auf TomDispatch.com bemerkt, wurde das Militär 2017 in 149 Ländern, also etwa 75 Prozent der Länder der Erde, auf die eine oder andere Weise eingesetzt. Das nenne ich Reichweite! Mittlerweile haben sich Amerikas Special-Operationskräfte seit…..