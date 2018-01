Nikola Tesla – Das Geheimnis

Nikola Tesla kam aus der Zukunft.

Er baute Raumschiffe, hatte keine Hoden

und seine engste vertraute war eine weisse Taube.

Er kam aus der venusischen Zukunft unseres Multiversums und versuchte mit seinem Wirken das Bewusstsein des Planeten in eine kosmische Ordnung zu bringen. In eine Ordnung in der sich die Menschheit so wie es sich ihrer Art entspricht zu der venusischen Kultur weiterentwickelt.

Dies ist ihm bislang nicht gelungen, denn all seine Erfindungen haben sich die Mächtigen der Erde einverleibt, betreiben es und halten es der Menschheit vor.

Das Lebensniveau auf diesem Planeten könnte sehr stark ansteigen würden die Patente Teslas für die Allgemeinheit nutzbar werden.

Doch Gier, Ignoranz und Machtansprüche verhindern dies noch. Video und mehr…