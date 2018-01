Mexiko gibt Vorreiter bei Erfassung von biometrischen Bankkundendaten

„Die Entscheidung wird wahrscheinlich die regionale Biometrie-Branche anspornen, die bereits sehr aktiv im Finanzdienstleistungssektor ist.“

Mexikos Nationalbank- und Sicherheitskommission (CNBV) hat eine neue Verordnung erlassen, nach der alle Banken im Land innerhalb der nächsten 12 Monate Fingerabdruckscanner für Kunden implementieren müssen, berichtet Riviera Maya News.

Die Banken müssen zum Zeitpunkt der Kontoerstellung und auch für Kredit- und Kreditkartenanwendungen alle Fingerabdrücke einer Person einscannen. Die biometrischen Daten werden dann mit den Aufzeichnungen des Nationalen Wahlinstituts verglichen, um die Identität des Einzelnen zu bestätigen.

Für Online-Dienste können die Banken Gesichts- und Spracherkennungstechnologien zur Identitätsüberprüfung verwenden.

Dieser Schritt dürfte die regionale Biometrie-Branche anspornen, die im Finanzdienstleistungssektor bereits sehr aktiv ist. So unterzeichnete FacePhi in diesem Sommer einen Vertrag, um sein auf Selfie basierendes Authentifizierungssystem an Banco Inbursa zu bringen. Im Mai eröffnete der Biometrikspezialist Credence ID ein neues Büro in Mexiko-Stadt und ernannte einen neuen Director für Channel & Business Development für die Karibik und Lateinamerika mit einem starken Hintergrund im Finanzdienstleistungssektor.

Google übersetzt von: Mexico’s Banking Authority Announces Biometric Authentication Requirement

