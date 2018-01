Jemen beweist, dass die USA die kriegführenden Kräfte in den Griff bekommen müssen

Mit dem Jemenkrieg, der sich seinem dritten Jahrestag nähert, mit Afghanistan, wo der Krieg schon gut über 17 Jahre lang dauert, mit Irak und Syrien, die scheinbar permanente Kriege der Vereinigten Staaten von Amerika sind, und Eskalationen in ganz Afrika führen die USA anscheinend mehr Krieg als je zuvor. Präsident Trump hat dem Militär in diesen Kriegen eine zunehmende Autonomie verliehen, und das Gefühl des Kontrollverlustes ist spürbar.

Es ist Jahre her, seit der Kongreß bereitwillig seine Autorität über die Kriegsführung in irgendeiner ernsthaften Weise durchgesetzt hat, und auch der Präsident delegiert jetzt viel an die Generäle. Die Fähigkeit der amerikanischen Öffentlichkeit, sinnvolle Beiträge zu Amerikas Kriegen zu liefern, ist weitaus begrenzter.

Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass das eine Position ist, mit der sich die amerikanischen Wähler nicht unbedingt wohlfühlen. Eine November-Umfrage von J. Wallin Opinion Research ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Amerikaner, über 70%, den Kongress dazu auffordern, zumindest einige spezifische Grenzen für Konflikte in Übersee festzulegen und eine direktere Aufsicht auszuüben. Es zeigte sich auch eine Mehrheit für den Abzug der US-Streitkräfte aus dem Jemenkrieg.

Während es keinen Mangel an Gründen dafür gibt, dass Amerikas Kriegsmüdigkeit in die Höhe schießt, scheint der Jemenkrieg aus einer Reihe von Gründen der …..