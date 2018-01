Henry Kissinger: „Es herrscht Krieg zwischen Juden und Nichtjuden“

Die Daily Mail kommentierte: „Es scheint als sei die Äußerung ein Versuch gewesen den Streit zwischen Trumps ehemaligen Chefsicherheitsberater, Steve Bannon, auf der einen Seite und Trumps jüdischen Familienmitgliedern, Jared Kushner und Ivanka Trump, auf der anderen Seite zu charakterisieren.

9. Januar 2018, Veterans Today

Henry Kissinger ist für die Benutzung politischer Flammenwerfer bekannt. Auch ist er dafür bekannt in Geheimoperationen in Ländern wie Deutschland, Chile, Kambodscha, Vietnam, Pakistan etc. verwickelt zu sein. Er ist unzweifelhaft ein Kriegsverbrecher.

„Als die Roten Khmer im Jahr 1975 in Kambodscha mit der Tötung von Millionen Menschen einen Genozid begangen haben, hat Kissinger erklärt: „Sie sollten den Kambodschanern sagen, daß wir ihre Freunde sein wollen“. „Wir sind bereit die Beziehungen zu ihnen zu verbessern“……