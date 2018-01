Familie Bush und ihre Machtstrukturen. Die Verflechtungen der Familie Bush sind so weitreichend und mit anderen durchtriebenen Menschen und Unternehmungen behaftet. Von Dick Cheney und seine Firma Halliburton, die mit dem Irakkrieg eine Menge Geld verdiente. So auch zum Beispiel die Anstellung des Ex-Präsidenten George H. W. Bushs bei der Carlyle Group, der privaten, global operierenden Investmentfirma, zu deren saudiarabischen Investoren Mitglieder der Familie bin Laden gehörten.

Es gibt unzählige Seilschaften, Verschwörungsfakten und vieles mehr, die die Familie Bush in ein Kriegslicht des großen Geldes stellt. Klick Bild für grösser



