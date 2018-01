Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Google übersetzt von

Warum liest man solch eine brisante Nachricht über die zwielichtigen Verwicklungen von Netanjahu nicht in deutschen Medien? Sondern nur im britischen Guardian?

Netanyahu Sohn prahlte mit Gas-Deal außerhalb Strip-Club, Band enthüllt

Während seiner Tour durch die Clubs mit Betreuer im Schlepptau hört man Yair Netanyahu sagen:“Mein Vater hat einen tollen Deal für deinen Vater gemacht“.

Bild: ap

Peter Beaumont in Jerusalem

Anwälte des israelischen Premierministers Benjamin Netanayhu versuchten, die Ausstrahlung eines peinlichen Tonbands zu stoppen, in dem Netanyahus Sohn Yair vorschlug, dass sein Vater geholfen habe, einen 20-Milliarden-Dollar-Deal zugunsten eines Gasmagnaten durchzusetzen.

Die Aufzeichnung des Gesprächs, das außerhalb eines Stripclubs stattfand, ist die jüngste Enthüllung, die die Beziehungen der Netanyahu-Familie zu wohlhabenden Tycoons beleuchtet, die bisher zwei Korruptionsuntersuchungen über die Aktivitäten des Premierministers hervorgebracht haben.

Laut Israel Television Channel sind auf dem Band die Stimmen von Yair Netanyahu und Ori Maimon, einem Sohn des Gasmagnaten Kobi Maimon, zu hören. Maimon sen. ist Gesellschafter von Isramco, dem Eigentümer der Tamar-Gasfelder.

Den Berichten zufolge gingen Yair und seine Freunde mit seinem von der Regierung zur Verfügung gestellten Wachmann und Fahrer im Schlepptau von einem Stripclub in einen anderen.

Er und Maimon sind offenbar mit 400 Schekel ($116) zu hören, als sie den Club verlassen, wobei Yair angeblich seiner Begleiterin sagte: „Bruder, du musst mich sehen. Mein Vater machte einen tollen Deal für deinen Vater, Bruder, er kämpfte, kämpfte in der Knesset dafür, Bruder.“

Er fährt fort: „Bruder, mein Vater arrangierte jetzt für dich einen 20-Milliarden-Dollar-Deal und du kannst mir keine 400 Schekel auftischen?“

Die Aufnahme wurde offenbar im Jahr 2015 gemacht, zu einer Zeit, als Israel inmitten einer politischen Kontroverse über neu entdeckte Erdgasvorkommen und die Rechte, darin zu bohren, stand.

Was in Israel am ehesten für Aufruhr sorgen wird, ist die Enthüllung, dass ein Staatssicherheitsbeamter und ein von der Regierung zur Verfügung gestelltes Auto Netanyahus Sohn und seine Freunde zwischen Strip-Clubs beförderte. Die Bereitstellung eines Sicherheitsdetails für Netanyahus Kinder war bereits umstritten.

Während Yair, jetzt 26 Jahre alt, für sein krasses Verhalten bekannt ist, führen seine Äußerungen – ernsthaft oder nicht – auch zu einer wachsenden Empörung in Israel über die gemütliche Beziehung zwischen den Netanjahus und wohlhabenden Geschäftsleuten.

Die Enthüllung des Bandes kommt für Benjamin Netanyahu zu einem hochsensiblen Zeitpunkt, da er in zwei Korruptionsfällen auf Empfehlungen der Polizei wartet, in denen sein Verhalten untersucht wird, von denen eine die Entgegennahme von Geschenken von wohlhabenden Wohltätern beinhaltete.

Diese Untersuchung, bekannt als Case 1000, betrifft den Milliardär James Packer, dessen eigene Beziehung zu Yair Netanyahu im Rampenlicht steht.

Die Besorgnis der Öffentlichkeit über das langsame Tempo der polizeilichen Ermittlungen hat wöchentliche Anti-Korruptions-Demonstrationen ausgelöst, in denen Netanyahu zum Rückzug aufgefordert wird.

Der Anwalt der Familie Netanyahu, Yossi Cohen, schickte am Montag einen dringenden Brief an die Israel Television News Company, in dem er forderte, den Inhalt der Aufnahme der Öffentlichkeit vorzuenthalten.

In einer Erklärung gegenüber dem Fernsehsender sagte ein Sprecher der Netanyahu-Familie, die Aufnahme sei eine „Hexenjagd“, die den Premierminister untergraben sollte.

Ihre Hexenjagd hat mit der Ausstrahlung eines geheimen Bandes von Dingen, die vor zweieinhalb Jahren scherzhaft gesagt wurden, zwischen jungen Leuten, die Alkohol trinken, einen neuen und beispiellosen Tiefpunkt erreicht“, heißt es in der Erklärung.

Im vergangenen Jahr erhielt Yair Netanyahu unerwartetes Lob von US-Neonazis – darunter auch von der rechtsextremen Website Daily Stormer -, nachdem er ein antisemitisches Meme in Social Media veröffentlicht hatte. Das Bild zeigt den Milliardär Philanthropen George Soros, ein häufiges Ziel antisemitischer Angriffe, mit einer Reptilien-Kreatur und einem mit Kapuze und Hakennase ausgestatteten Ältesten des Zion-Typs, der vor drei Feinden der Familie baumelt.