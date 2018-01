US zwinkert, Israel beißt? – Das Eskalationsszenario. Der Krieg gegen den Iran ist „auf Eis gelegt“?

von Prof Michel Chossudovsky – http://www.globalresearch.ca

Übersetzung LZ

Im Jahr 2003 war das Projekt Krieg gegen den Iran bereits Déjà Vu. Es war seit Mitte der neunziger Jahre auf dem Reißbrett des Pentagon.

Seit der Lancierung des Kriegsspielszenarios Theater Iran Near Term (TIRANNT) im Mai 2003 (durchgesickertes Geheimdokument) war ein Eskalationsszenario mit militärischen Aktionen gegen den Iran und Syrien vorgesehen, von denen Syrien 2011 die erste Stufe war.

Die erste Invasion des Irak im Rahmen der „Operation Iraqi Freedom“ wurde am 20. März 2003 gestartet, der 9. April markiert den Fall Bagdads; offiziell wurde die Invasion am 1. Mai 2003 abgeschlossen.

Im Mai 2003, unmittelbar im Anschluss an die Invasion und Besetzung des Irak, wurden die TIRANNT (Theater Iran Near Term) Kriegsspiele durchgeführt, wie William Arkin, ein ehemaliger US-Geheimdienstanalytiker, offenbarte:

„Anfang 2003, selbst als die US-Streitkräfte am Rande des Krieges mit dem Irak standen, hatte die Armee bereits damit begonnen, eine Analyse für einen groß angelegten Krieg mit dem Iran durchzuführen. Die Analyse, genannt TIRANNT, für „theater Iran near term“, wurde mit einem Scheinszenario für eine Invasion des Marinekorps und einer Simulation der iranischen Raketenstreitkräfte gekoppelt. Amerikanische und britische Planer führten zur gleichen Zeit ein Kriegsspiel am Kaspischen Meer durch. Und Bush wies das US Strategic Command an, einen globalen Schlagkampfplan für einen Angriff auf iranische Massenvernichtungswaffen zu erstellen. All dies wird letztendlich in einen neuen Kriegsplan für „große Kampfeinsätze“ gegen den Iran einfließen, den…..