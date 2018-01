Die USA bauen ihre Truppenpräsenz in Deutschland weiter aus. Obwohl in Deutschland immer mehr Stimmen laut werden, dass die USA nicht nur ihre Atombomben aus Deutschland abziehen, sondern auch ihre völkerrechts-, EU- und grundgesetzwidrigen Angriffe und Tötungen per Drohnen von Rammstein aus einstellen, sucht das US Militär nach neuen Stützpunkten in Norddeutschland. Ziel ist die Verlegung mehrerer tausend Soldaten nach Deutschland. Klick Bild für grösser….



Derzeit sind rund 36.000 US Soldaten in Deutschland stationiert. Ihre Anzahl würde damit auf über 40.000 steigen.

US-Army sucht nach neuen Stützpunkten in Deutschland……