Spanische Streitkräfte „waren bereit“ zum Einsatz in Katalonien

Protestveranstaltung am Donnerstag. Bild: Assemblea Nacional

Bei der „Ehrung der Streitkräfte“ am Weihnachtstag war von Entspannung und Dialogbereitschaft Spaniens gegenüber Katalonien nichts zu hören

Anders als in seiner Ansprache zum Heiligen Abend hat der spanische König Felipe IV die Weihnachtsansprache am Samstag nicht genutzt, um erneut hart mit der Unabhängigkeitsbestrebung Kataloniens ins Gericht zu gehen. Offiziell wird Weihnachten in Spanien am 6. Januar gefeiert und dann findet stets die „Ehrung des Militärs“ durch den Militärchef statt. Ohne Katalonien direkt anzusprechen, erklärte Felipe, man dürfe „Fehler der Vergangenheit…..