Kalifat Bundeswehr: Der Islam bereits in der Inneren Führung

Im Namen Allahs, des Gnädigen und Barmherzigen: Bundeswehr wirbt für den Islam

Die Bundeswehr als helfender Werbeträger für die Islamisierung Deutschlands

Regimetreu entsprechend der Merkelschen Marschrichtung und totalitaristischen staatlichen Indoktrination ist unter der Führung von Ursula von der Leyen nun auch die Bundeswehr im Merkel-Regime zum Bewunderer, Werbeträger und Nutznießer des Islam und seiner sich stetig ausbreitenden „göttlichen“ Philosophie mutiert.

Wie könnte es auch anders sein: Schließlich gehört dem schizophrenen Heilskonzept irrgewordener Führer entsprechend, der Islam plötzlich angeblich zu Deutschland und Deutschland zum Islam. Entsprechend der Wahrnehmung der „Irren“ bringt der Islam auch…..

Deutsche Sicherheitsbehörden schätzen, dass mehr als 100 Dschihadisten-Kinder aus der Kriegsregion nach Deutschland zurückkehren könnten. Das geht aus einer Anfrage an die Bundesregierung hervor. Viele sitzen derzeit im Irak mit ihren Müttern in Haft.

Rund 960 Islamisten aus Deutschland, die aus der Salafisten-Szene stammen, die Schätzungen zufolge einen Personenkreis von mindestens 10.000 Personen umfasst, sollen in den vergangenen Jahren in die Kriegsgebiete ausgereist sein. 2014 waren es noch rund 310, im Jahr 2017 bis Ende November nur noch etwa 70. Infolge der militärischen Niederlagen des IS gehen die Zahlen der Ausgereisten…..