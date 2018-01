Die Schweiz-Zerstörer von rechts aussen

© NR

Mit No-Billag wollen sie das Schweizer Radio und Fernsehen zerstören. Doch sie bekämpfen auch die AHV, die Suva, die SBB u.a.

Was sind die Grundlagen des von unserer Nachbarschaft und gar weltweit bewunderten «Erfolgsmodelles Schweiz»? Direkte Demokratie natürlich, würde jeder antworten. Neutralität und konsequenter Verzicht auf Krieg in der Aussenpolitik, denken viele auch. Gute Schulen und Bildung für alle, kämen sicher noch dazu. Vor allem aber die grundsolide Infrastruktur.

Dazu gehört sicher die Verkehrsinfrastruktur: Das Autobahnnetz (wie überhaupt die Strassen) der Schweiz sind in bestem Zustand. Der öffentliche und kollektive Verkehr funktioniert von den Städten bis in die entlegensten Täler und hinauf auf höchste Berggipfel. Die SBB setzen als Staatsbahn Massstäbe in Sachen Komfort, Sicherheit und Pünktlichkeit. In der Neat mit ihren Basis-Tunnels wird höchste Ingenieurs-Kunst praktische Wirklichkeit. Ingenieurs-Kunst, für welche die…..