Am 08. Januar 1835 verkündete die US-Regierung ihre Schuldenfreiheit. Dies war der einzige schuldenfreie Zeitpunkt in der Geschichte des Landes.

An diesem Tag im Jahr 1835 versammelten sich alle großen politischen Namen in Washington, um zu feiern, was Präsident Andrew Jackson gerade erreicht hatte. Einer der Senatoren erhob sich, um die große Ankündigung zu…..