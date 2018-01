Trump ist eine Witzfigur und ein Idiot

Es ist fast ein Jahr vergangen seit der Amtseinführung von Trump als Präsident der Vereinigten Staaten. Ich gebe zu, ich habe grosse Hoffnung in ihn gehabt, er wird als Aussenseiter und nicht Mitglied des politischen Establishments vieles anders und richtig machen. Er wird Washington von den korrupten Verbrechern ausmisten, die USA intern auf Vordermann bringen und die amerikanische Aussenpolitik friedlich ausrichten. Was muss ich aber feststellen? Er ist genauso schlimm wenn nicht sogar schlimmer als seine Vorgänger, und das will was heissen. Er hat sich als fremdgesteuerte Witzfigur entpuppt, die praktisch keiner mehr ernst nimmt, weder im Inland noch im Ausland.

Trump ist ein selbstverliebter Egomane der nur Sprüche kloppt aber nichts von dem macht was er sagt. Er schmückt sich dauernd mit fremden Federn und gibt Erfolge als seine aus. So hat er zum Beispiel am zweiten…..