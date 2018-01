Zur Kampagne Stopp Air Base Ramstein Rück- und Ausblick

Der Aufruf

Die mittlerweile in „Kampagne Stopp Air Base Ramstein – Keinen Drohnenkrieg“ umbenannte „Kampagne Stopp Ramstein: Kein Drohnenkrieg! – Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen“ (s.https://www.ramstein-kampagne.eu/) wurde am 30. Juli 2015 mit dem auf einem Pressegespräch in Berlin vorgestellten, nachfolgend abgedruckten Aufruf gestartet:

Kampagne Stopp Ramstein: Kein Drohnenkrieg! „Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen“ Aufruf Der US-Militärstützpunkt Ramstein ist ein zentrales Drehkreuz für die Vorbereitung und Durchführung völkerrechtwidriger Angriffskriege. Die meisten tödlichen Einsätze US-amerikanischer Kampfdrohnen, u.a. in Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Syrien und Afrika, werden über die Satelliten-Relaisstation auf der US-Air-Base Ramstein durchge…..