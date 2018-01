Chemtrails töten alles ab – die Ausrottung hat bereits begonnen (Videos)

Hallo deutsche und internationale Medien, die Chemtrails sind seit dem Jahre 2000 vervielfacht worden. Chemtrails sind keine Verschwörung, sondern es herrscht bereits Notstand in einigen Sektoren der Fauna und der Medizin.

Hier sind die Daten von 2015 von einem Wissenschaftler-Forum in Kalifornien (Filmprotokoll): In den Chemtrails sind Metalle in Nanoform enthalten, also Nanopartikel, also Millionstelteile, die alles durchdringen.

Böden werden mit Metallen verseucht und werden unfruchtbar, Kleinstlebewesen wie Käfer und Regenwürmer werden ausgerottet (minus 80 %), Insekten werden ausgerottet (Minus 80 %), Vögel finden keine Nahrung mehr und werden ausgerottet (Minus 80 %). Fische werden ausgerottet, Frösche werden ausgerottet.

Die Wurzeln der Bäume werden mit Metallen angereichert, die den Baum bis…..