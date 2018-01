Das Geheimnis der chinesischen Pyramiden (Videos)

Die bis heute praktisch unbekannten chinesischen Pyramiden sind leider größtenteils dem Verfall ausgeliefert. Nur durch Zufall entdeckte US-Pilot James Gaussman gegen Ende des Zweiten Weltkrieges die Gemäuer einer der gewaltigen Strukturen.

Seine Maschine versagte, als er auf dem Rückflug von einer Unterstützung der chinesischen Armee zur Basis in Assam, Indien war.

Beim Überfliegen von Xi’an in niedriger Höhe wurde Gaussman in Erstaunen versetzt, als er in der Ferne eine riesige Pyramide sah. Der Pilot ergriff die wertvolle Gelegenheit und nahm Fotos auf, die später einem Bericht an die amerikanischen Regierungsbehörden beigefügt waren.

1947 flog ein anderer Pilot, neugierig geworden durch Gaussmans Legende über die mysteriöse „große weiße“ chinesische Pyramide, nahe genug an die Struktur…..