Henry Kissinger: „Der Kiewer Maidan war die Generalprobe für Moskau!“ aber

Henry Kissinger: „Der Kiewer Maidan war die Generalprobe für Moskau!“ vorher noch Honkong-Theheran

Wieder mit von der Partie: AVAAZ, Human Rights Whatch usw ….

Dass Brzsinski und Soros das nicht mehr miterleben dürfen, ist schon eine schwere Strafe. (I’m realy very sorosly: he’s still alive! Ther father of Open Society and Move On, der Schwesterorganisation von campact!)

Erst zusammen mit den treuesten US-Freunden in der Region die iranischen Blütenträume des einzigen ernstzunehmenden Konkurrenten des Westinghouse-Konzerns mit Cyber-Attacken (und nicht gleich mit……