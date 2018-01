Gestern in Kiew, ein großer Nazi-Aufmarsch zu „Ehren“ von SS-Verbrecher, Massenmörder und Hitlers Kollaborateur Stepan Bandera – für die westliche Wertegemeinschaft kein Thema. Augen zu und durch. Herr Claus Kleber (ZDF) sieht bisweilen wohl immer noch keine Nazis & Faschisten in der Ukraine, sondern „lupenreine Demokraten“, was?