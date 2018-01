Falschbilder zu den Iran-Protesten

Aktuell finden im Iran an einigen Orten Proteste und Demonstrationen statt. Dazu werden viele „Fake-News-Bilder“ – Fotos wie Videos – in den „sozialen“ Netzwerken und den Medien herumgereicht. Hier nur eine kleine Auswahl:

Ein Bild eines Mädchens, das wohl zur Ikone der Proteste werden soll, ist schon älter, wie sogar ein Propagandist (siehe unten) zugibt. Ausserdem wurde ein Ausschnitt eines Films verwendet und behauptet, es handele sich um eine gegen Polizisten kämpfende Demonstrantin. Mehr……



Not even trying.. pic.twitter.com/e2ogwqObGc

— Lina Arabi (@LinaArabii) 2. Januar 2018