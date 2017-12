Danksagung für das Jahr 2017, und eine Bitte für weitere Unterstützung

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle unserer treuen Leser und natürlich an diejenigen die uns immer wieder Finanziell unterstützen. Offensichtlich gefällt vielen Menschen unsere Arbeit. Sie helfen uns weiterhin eine Werbefreie Informationsseite zu betreiben und wir müssen daher auch unsere Leser nicht nötigen den Ad-Blocker zu deaktivieren.

Danke auch an die Zahllosen Mails die uns auch mit Informationen versorgen. Leider können wir nicht immer alles veröffentlichen, sei es aus Platzgründen oder weil ein ähnliches Thema schon publiziert worden ist.

2017 war für unser Team nicht nur sehr turbulentes Jahr, sonder wir wurden auch mehrfach auf die Probe gestellt. Nicht nur das uns die Transatlantischen-Medien in den Dreck gezogen haben, nein auch diversen Drohungen konnten wir widerstehen. Das hat uns nicht nur motiviert sondern auch gezeigt das wir wohl einiges richtig machen.

Daher werden wir auch 2018 weiterhin Infos anbieten und hoffen so mehr Menschen die Augen zu öffnen zu können.

Wir wünschen allen unseren Lesern ein erfolgreiches 2018 und viel Gesundheit.

Wir werden nicht von Vereinen, Verbänden, Parteien oder sonstige Lobbygruppen unterstützt.

Ein paar Gedanken zum Jahreswechsel von Dirk C. Fleck

„Irgendwann,“ schrieb Peter Handke, „habe ich beschlossen, dass alles fremd ist und alles neu ist und alles unentdeckt. Und das hilft mir auf die Sprünge. Es ist noch nichts erzählt.“

Genau. Waschen wir uns den Dreck von der Seele, den wir in dieser ruhig gestellten Gesellschaft angesammelt haben. Machen wir uns immer wieder klar, dass wir hier nur zu Gast sind, dass es Millionen von Parallelwelten auf diesem Globus gibt, sowohl in der Tier- als auch in der Pflanzenwelt. Und dass jede dieser Welten in einem eigenen Gefühlskosmos lebt und mit einem ureigenen Kommunikationssystem ausgestattet ist. Entwickeln wir Respekt für unsere Mitbewohner auf der Erde. Öffnen wir unsere Herzen für das Mysterium der Schöpfung, dem wir auf kurze Zeit beiwohnen dürfen und von dem die Betreiber des seelenlosen Killer-Systems nicht die geringste Ahnung haben. Verschwenden wir unsere Energien nicht in einem aussichtslosen Kampf gegen sie, in dem die Gewalt die einzige Option zu sein scheint. Auf diese Weise werden wir nie gewinnen. Arbeiten wir an uns selbst, seien wir uns wichtig, jeder Einzelne, und sehen wir zu, dass wir die Personen in unserem unmittelbaren Umfeld aus ihrer Bewusstlosigkeit reißen. Machen wir sie vertraut mit sensiblen, mitfühlenden Menschen. Das ist die einzige Chance, die Gesellschaft von Grund auf zu verändern. Eine andere haben wir nicht. Ich wünsche Euch ein gesundes, friedliches und inspirierendes NEUES JAHR 2018!