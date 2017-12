Verschwörungen, Verschwörungstheorien und die Diffamierung der Aufklärer als Verschwörungstheoretiker

Die vermutlich folgenschwerste Verschwörung aller Zeiten geht auf das im Frühjahr 1997 unter maßgeblicher Beteiligung der Herren Dick Cheney, Donald Rumsfeld und

Paul Wolfowitz gegründete neokonservative Project for a New American Century / PNAC zurück. In dem im September 2000 veröffentlichten PNAC-Papier

„Rebuilding America’s Defenses – Strategy, Forces and Resources for a New Century wurde untersucht, wie die globale Vorherrschaft der USA und die Kontrolle über wichtige Ressourcen auch im 21. Jahrhundert gesichert werden könnten.

Von Delphi234 – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36618194

Weil auch die USA, die einmal über die größten bekannten Erdölvorkommen verfügten und bis heute mit fast 20 Prozent den höchsten Anteil am Erdöl-Weltjahres- verbrauch beanspruchen, den „Peak Oil“ –die größtmögliche Fördermenge – bei ihren eigenen Erdölvorräten bereits überschritten haben, sind sie vom Ölexporteur……