Unglaublich wie palästinensische Kinder unter der jüdischen Besatzung leiden

Unglaublich was palästinensische Kinder unter der jüdischen Besatzung leiden müssen und die heuchlerische Staatengemeinschaft schweigt!

DCIP/Mohammad Abu Rukbeh)

Die israelischen Streitkräfte schossen dem 14-jährigen Mohammad al-Farani mit einem Tränengaskanister ins Gesicht, was zu Schädelbruch und Verlust seines rechten Auges führte.

Mit Israels scharfem Vorgehen gegen die Proteste gegen Jerusalem ist es zu einem Anstieg der Verletzungen der Rechte palästinensischer Kinder gekommen.

Seit dem 6. Dezember, als Präsident Donald Trump verkündete, dass die USA die Stadt als Hauptstadt Israels anerkennen und versprechen, die Botschaft des Landes dorthin zu verlegen, gehören palästinensische Kinder zu den Hunderten, die von israelischen Streitkräften verletzt und verhaftet wurden.

Mehrere Kinder haben möglicherweise irreversible Kopfverletzungen erlitten, so Defense for Children International-Palestine.

Zwei haben ihre Augen verloren.

Zwei Jungen wurden bei einem Protest am 11. Dezember an der Grenze zwischen Gaza und Israel von israelischen Soldaten aus einem Wachturm in der Nähe des Erez-Kontrollpunktes mit Tränengaskanistern getroffen.

Mohammad al-Farani saß auf einem Betonblock, als er getroffen wurde.

Es war so schmerzhaft, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es lief eine Menge Blut über mein Gesicht“, sagte der 14-Jährige zu Defense for Children International-Palestine.

Die Gruppe teilte mit, dass das Kind „wegen eines gebrochenen Wangenknochens, Kopfschmerzen, inneren Blutungen im Gehirn behandelt wurde und sich später einer Augenoperation unterzog, um sein rechtes Auge zu entfernen“.

Nidal al-Majzoub, ebenfalls 14, stand in der Nähe und wurde kurz nach Mohammad getroffen, laut Defense for Children International-Palestine. Er brauchte 10 Stiche auf der Stirn.

Schuss in den Kopf mit scharfer Munition

Im besetzten Westjordanland wurde am 12. Dezember in der Nähe der Stadt Salfit ein 15-jähriger Junge mit scharfer Munition ins Gesicht geschossen. Er wurde festgenommen und bleibt angeblich in kritischem Zustand im Krankenhaus.

Israel behauptete zunächst, dass der Junge, der von den Medien als Hamed al-Masri identifiziert wurde, versuchte, Soldaten zu erstechen, als er erschossen wurde. Später sagten sie, dass das Kind „des Verdachts eines Angriffs auf die Grenze verdächtigt wird“.

Defense for Children International-Palestine dokumentierte auch „zwei lebende Brandverletzungen, darunter ein 16-Jähriger, der über seinem rechten Auge erschossen wurde und Schädelfrakturen und Sehkraftverlust verursachte. Der Teenager erzählte DCIP, dass er an einem Marsch am 8. Dezember in der Nähe von Tulkarem im nördlichen Westjordanland teilgenommen hat.“

Andere Kinder wurden durch „weniger tödliche“ Munition, die von Soldaten abgefeuert wurde, schwer verletzt.

Ein 15-jähriger Junge, der von der Gruppe als Qassam K. identifiziert wurde, wurde bei einem nächtlichen Überfall in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland am 20. Dezember mit einer gummierten Metallkugel in den Schädel geschossen.

Muhammad Tamimi, 15, wurde schwer verletzt, als er am 15. Dezember im Dorf Nabi Saleh im Westjordanland mit einer gummierten Metallkugel aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen wurde.

Er benötigte eine komplexe Operation und wurde in ein induziertes Koma versetzt, und die Ärzte befürchten, dass er mit bleibenden Behinderungen zurückbleiben könnte.

Sein Cousin, der 16-jährige Ahed Tamimi, wurde Tage später bei einem nächtlichen Überfall auf ihr Haus verhaftet, nachdem sie in einem weit verbreiteten Video gesehen wurde, wie sie einen israelischen Soldaten auf dem Grundstück ihrer Familie schlug und schob, kurz nachdem Muhammad erschossen wurde.

Ahed’s Mutter und ein anderer Cousin wurden ebenfalls verhaftet.

Ein israelisches Militärgericht verlängerte am 25. Dezember alle drei Haftbefehle um weitere vier Tage.

Der Militärrichter „akzeptierte die Behauptungen der Polizei, dass Ahed Tamimi eine Gefahr darstelle und dass sie Soldaten bei ihrer Arbeit behindern könne“, berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz.

„Ich erinnere mich an meine Gesichtsblutung.“

Ein 16-jähriger Junge, der von einer Gruppe israelischer Soldaten mit verbundenen Augen und Froschmarsch in einem jetzt ikonischen Foto in der Stadt Hebron im Westjordanland gesehen wurde, gehört zu den 77 Kindern, die in den ersten drei Dezemberwochen im Militärgefängnis von Ofer neu inhaftiert wurden, so Defense for Children International-Palestine.

Der Junge, der von den Medien als Fawzi al-Juneidi identifiziert wurde, erzählte der Rechtsgruppe, dass er zwei Stunden lang geschlagen und verbal missbraucht worden war, bevor er für ein Verhör aufgenommen wurde.

Als ich am Checkpoint ankam, erinnerte ich mich an meine Gesichtsblutung, vor allem an meine Lippen wegen der Schläge. Sie brachten mich in ein Zimmer, schlugen mich zu Boden und begannen, mich am ganzen Körper zu treten“, bezeugte der Junge bei Defense for Children International-Palestine.

Palästinensische Medien berichteten, dass das Kind am Mittwochabend freigelassen wurde. Ein Video zeigt den Jungen bei seiner Entlassung:

In dem Video erscheint Fawzi mit dem Arm in einer Schlinge und gibt an, dass seine Verletzung durch die Schläge israelischer Soldaten verursacht wurde.

Etwa 500 bis 700 palästinensische Kinder durchlaufen jedes Jahr die israelischen Militärgerichte.

In 590 Fällen, die von DCIP zwischen 2012 und 2016 dokumentiert wurden, berichteten 72 Prozent der palästinensischen Kinderhäftlinge über physische Gewalt und 66 Prozent über verbale Misshandlungen und Erniedrigungen“, so die Gruppe.

Nach israelischem Militärrecht haben palästinensische Kinder während des Verhörs kein Recht auf einen Anwalt. Geständnisse, die oft durch Misshandlungen erzwungen werden, werden routinemäßig vor Militärgerichten verwendet.

Quelle und Videos:1,2,