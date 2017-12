Polen-Passion führt zum EU-Zerfall

Glück macht Freunde, Unglück prüft sie. Die Europäische Union geriet in diesem Jahr in die Notlage wegen der politischen Unordnung, die der planmäßige Machtwechsel in einigen europäischen Staaten und das Fehlen des abgestimmten Verhaltens hinsichtlich der gemeinsamen europäischen Probleme und zwar Einwanderung ausgelöst hat. Jemand übernahm erhöhte Flüchtlingsaufnahme-Quote und Ausgaben dafür und jemand benutzte zeitliche Instabilität, um sich dem Europa der ersten Geschwindigkeit anzuschließen.

Polen befindet sich oft im Zentrum verschiedener politischer Skandale und löst damit die entsprechende Reaktion seiner Nachbarstaaten aus. Zuerst widersetzte sich die polnische…..