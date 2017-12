Streifenwagen der Baltimore Police. Bild: Wikimedia / GoBlue85 CC BY-SA 4.0

In manchen US-Städten herrscht beinahe ein Bürgerkrieg. Baltimore gehört dazu. Ein Blutbad folgt dort dem anderen.

Am vergangenen Mittwoch verzeichnete die US-amerikanische Ostküstenstadt Baltimore den 343. Mord in diesem Jahr – und setzte damit einen neuen Rekord an Tötungen pro Einwohner. Bis zum Jahresende in zwei Tagen dürften wohl noch…..