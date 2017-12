Verbrechen der Aggression könnten ab 2018 unter Anklage kommen

Gerichtssaal des ICC. Bild: ICC

Angriffskriege sind ab nächstem Jahr ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof – manche jedenfalls

Weitgehend unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit hat das Völkerrecht einen bedeutenden Schritt gemacht: Angriffskriege sind künftig ein Fall für den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH). Ab dem 17. Juli 2018 kann das Gericht in Den Haag, bei Angriffskriegen die Gerichtsbarkeit ausüben. Die entsprechende Resolution wurde auf der Konferenz der Vertragsstaaten des Rom-Statuts, das Grundlage für den Strafgerichtshof ist, im UN-Hauptquartier in New York per…..