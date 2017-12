Silber weckt jetzt große Hoffnung – aber niemand schaut hin

Silberjunge

Nun zum Hauptthema: In der 2. Hälfte des November 2017 warnten wir im Silberbulletin vor einem Einbruch des Silberpreises und damit davor, dass es nochmals zu einer Bärenfalle bei Gold und Silber kommen könne. Am 18. November 2017 schrieben wir: „Derzeit halten die vier großen Spieler massiv dagegen. Ich will und kann nicht einen erneuten Angriff dieser Kreise ausschließen …“

Die vier großen Marktakteure hatten immerhin per 21. November 360,91 Mio. Feinunzen netto (nach Abzug der Kaufbestände) leerverkauft und damit über 41 Prozent einer Minenproduktion. Lesen wollte dies vermutlich kaum jemand unserer Abonnenten. Der Geduldsfaden reißt vielen, insbesondere angesichts de…..