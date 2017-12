Russland: US-Militärbasis ist Trainingscamp für Terroristen

Das russische Verteidigungsministerium erhebt schwere Anschuldigungen gegen die USA: Die Militärbasis der US-Streitkräfte bei der Stadt Al-Tanf in Syrien diene mittlerweile vor allem der Ausbildung von Terroristen. Satellitendaten und andere Überwachungsdaten würden zeigen, dass dort Terroristenverbände trainieren.

Diese Aussagen der russischen Regierung verbreitete unter anderem die russische Botschaft Südafrikas bei Twitter. Wörtlich heißt es in dem englischsprachigen Tweet: „Russian Ministry of Defence: US forces…..