Israelische „Verteidigungssoldaten“ verhafteten 6-jährigen palästinensischen Jungen

Vor einer Woche, Samstag, kochten palästinensische Nachrichtenseiten über. Soldaten der israelischen „Verteidigungskräfte“ hatten einen 6-jährigen Jungen aus dem Jalazun-Flüchtlingslager im Westjordanland verhaftet, berichteten sie. Es gibt keine Grenzen, sie machen vor nichts halt überschlugen sich Websurfer.

Der Koordinator der IDF für die Regierungsaktivitäten in den Territorien, Generalmajor Yoav Mordechai, beeilte sich , um über seine Facebook-Seite „richtig zu stellen“. In einem Beitrag um 20 Uhr schrieb er auf Arabisch, dass das Kind an gewaltsamen Auseinandersetzungen teilgenommen und sogar Steine geworfen habe.

Im Gegensatz zu dem, was in den palästinensischen Medien geschrieben wurde, wurde der Junge nicht verhaftet, sondern an Offiziere des Bezirkskoordinationsbüros in Ramallah überwiesen, die seine Eltern anriefen und ihnen das gefährliche und gewalttätige Verhalten ihres Sohnes und anderer Kinder präsentierten“, schrieb Mordechai.

Mordechai hat ein Schwarz-Weiß-Video beigefügt, das die beiden eher verschwommenen Kinderfiguren zeigt – eine davon auf einer hohen Terrasse. Ein roter Kreis umgibt das Kind auf einer unteren Terrasse, und er hält beide Enden einer Steinschleuder und schwenkt sie. Das andere Kind schwingt auch geschickter mit einem ähnlichen Gegenstand, der vermutlich einen Stein hält. Das Ziel der Steine war nicht erschlossen, aber es ist anzunehmen, dass es sich um die reguläre militärische Position etwa 200 Meter unterhalb, am Rande der Siedlung Beit El, handelt.

Wenn die Konfrontation, um Mordechai’s Terminologie zu verwenden, wirklich stürmischer war als zwei Kinder, die ihren Arm und ihre Schleudersteine aus dem Weg räumen, dann sind die Beweise nirgendwo in dem veröffentlichten Videomaterial zu finden.

Die Ansiedlung Beit El ist von der Schule im Flüchtlingslager Jalazun an der Hauptstraße aus gut sichtbar.

Vor kurzem wurde entlang des Straßenabschnitts, der die jüdische und die palästinensische Gemeinde trennt, eine hohe (Apartheid )Mauer errichtet. Wer das überfüllte Lager und seine engen Gassen verlässt und nach Süden reist, kann sich die Fülle des Grüns um die großzügigen Villen und geordneten Straßen der Siedlung nicht entgehen lassen. Sehr nah und doch unerreichbar.

Streifen von Obstgärten, Feldern und unbewirtschaftetem Land trennen die militärische Position von den Schülern von Jalazun. Einer von ihnen ist Ashraf, der im nächsten Monat erst 6 Jahre alt wird.

Am vergangenen Montag war es schwierig, die Details der Ereignisse vom Samstag aus ihm herauszubekommen. Wir trafen uns in der Wohnung seiner Großmutter, im Herzen des Flüchtlingslagers. Ashrafs Augen, umgeben von langen Wimpern, zeigten Neugierde, aber in den ersten 30 Minuten sprach er kein Wort. Er sprang vom Stuhl zum Sofa und dann zu einem anderen Sessel, kroch unter einen niedrigen Tisch und bedeckte sein Gesicht mit seinen winzigen Händen, während er zuhörte/nicht zuhörte.

Er hat immer noch Angst, erklärte sein Vater. Er wacht nachts auf, weigert sich, zur Schule zu gehen, wo er Erstklässler ist, spricht sehr wenig. Seine Nicht-Verletzung hat ihn sehr erschreckt.

Sein Vater, der sagt, seine Familie stamme aus dem Dorf Al-Abbasiyya, erzählte die Geschichte: Ohne Schule am Samstag war Ashraf in seinen kleinen Laden an der Hauptstraße, die das Flüchtlingslager und Beit El trennt, gekommen. Plötzlich, gegen Mittag, bemerkte er, dass sein Sohn verschwunden war. Er hatte nicht einmal die Zeit gehabt, sich Sorgen zu machen, als ein paar Kinder kamen und ihm erzählten, dass Soldaten Ashraf mitgenommen hatten.

Als er den Laden verließ, gelang es ihm, einen bewaffneten Soldaten zu sehen, der seinen Sohn auf dem Rücken trug – „wie ein Sack Mehl“, wie es später in Social Media beschrieben wurde. Die älteren Kinder hatten es geschafft, vor den bewaffneten Soldaten, die sie verfolgten, wegzulaufen; nur Ashraf hatte es nicht geschafft, wegzukommen und wurde gefangen genommen.

Zuerst sagte mir sein Vater, dass sein Sohn auf keinen Fall Steine geworfen hätte – er war zu klein. Aber dann zeigte er mir selbst das Video auf Mordechai’s Facebook-Seite mit der Figur im leichten Hoodie, die die Schleuder schwingt. Er identifizierte die verschwommene Figur als seinen Sohn.

Laut Ashraf hat der Soldat, der ihn erwischt hat, ihn in den Nacken geschlagen und auch getreten, aber dann wurde er nicht mehr getroffen.

Der Vater rief sofort seine Frau an und gemeinsam gingen sie die Terrassen hinunter zur Militärposition am Stadtrand von Beit El. Die Soldaten warfen Betäubungsgranaten auf sie, aber das Paar blieb nicht stehen und ging weiter auf sie zu. „Wie könnten wir das nicht? Es ist unser Sohn,“

Quelle: Via Evelyn Hecht-Galinski